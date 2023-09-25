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25.09.2023  17:35   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали на гарячому волонтера, який переправляв за кордон ухилянтів

Викрито мешканця Харкова, який організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами.

Переправляв ухилянтів за кордон та був спійманий на гарячому мешканець Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру керівник волонтерської організації організував злочинну схему, завдяки якій ухилянти незаконно перетиналиу кордон України. 
 
  • Підозрюваний підшукував «клієнтів» і пропонував за 2500 доларів США внести їхні дані до системи «Шлях», завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави у якості водіїв-волонтерів.
  • Оплативши послугу, «клієнти» передавали йому копії особистих документів, після чого він забезпечував внесення їхніх даних до системи.
  • Також підозрюваний надавав інформаційний супровід — розповідав про деталі перетину кордону в ході телефонних розмов та під час листування у месенджерах, даючи вказівки та поради.
 
Чоловіка затримано 25 вересня 2023 рокуу в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним коштів за «послугу». Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, ухилянти
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