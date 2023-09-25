25.09.2023 17:35 Дмитро Колонєй
У Харкові спіймали на гарячому волонтера, який переправляв за кордон ухилянтів
Викрито мешканця Харкова, який організував схему незаконного перетину кордону ухилянтами.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру керівник волонтерської організації організував злочинну схему, завдяки якій ухилянти незаконно перетиналиу кордон України.
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Підозрюваний підшукував «клієнтів» і пропонував за 2500 доларів США внести їхні дані до системи «Шлях», завдяки чому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за межі нашої держави у якості водіїв-волонтерів.
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Оплативши послугу, «клієнти» передавали йому копії особистих документів, після чого він забезпечував внесення їхніх даних до системи.
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Також підозрюваний надавав інформаційний супровід — розповідав про деталі перетину кордону в ході телефонних розмов та під час листування у месенджерах, даючи вказівки та поради.
Чоловіка затримано 25 вересня 2023 рокуу в порядку ст. 208 КПК України після одержання ним коштів за «послугу». Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.
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