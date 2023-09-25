У Харкові спіймали на гарячому волонтера, який переправляв за кордон ухилянтів

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Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Будь-яка заплутана ситуація чи питання сьогодні може нарешті вирішитись, причому на вашу користь. Головне – уміння прораховувати ситуацію та готовність йти рішучі заходи.

Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня Увесь день у Харкові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.