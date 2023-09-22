22.09.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Пішов із дому і не повернувся: на Харківщині розшукували хлопчика

В Ізюмському районі поліцейські оперативно розшукали зниклого хлопця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

21 вересня близько 18:40 до відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки села Волохів Яр.

Жінка розповіла, що її 13-річний син пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Цього дня у них виник незначний конфлікт. Мобільного телефону у дитини не було. Самостійний пошук результатів не дав.

На пошуки хлопця особовий склад поліції був піднятий по тривозі. Оперативно отримавши всю інформацію, поліцейські обійшли знайомих родини та друзів хлопчика. Вже за кілька годин його знайшли та повернули батькам.

З родиною працівники поліції провели профілактичну бесіду.

Поліція звертається до батьків та піклувальників із закликом якомога більше приділяти дітям уваги та у разі їх зникнення не гаяти часу й звертатися за номером 102.