22.09.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали військового, який втік з місця служби

Працівники ДБР встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини, передає РЕДПОСТ .

У військо він потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, самовільно залишив розташування частини.

Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.

Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.