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22.09.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали військового, який втік з місця служби

Працівники ДБР встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини, передає РЕДПОСТ .

 
У військо він потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, самовільно залишив розташування частини.
 
Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували. Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.
 
Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть благодійника, який привласнив гроші на автівку для армії.
 
Источник:   ДБР
 Тэги:  кримінал, харків
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