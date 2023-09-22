22.09.2023 15:09 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова розповіли, що встигли зробити за літо щодо благоустрою міста

У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки літа.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківблагоустрій», упродовж літнього сезону комунальники:

п'ять разів скосили траву загальною площею понад 5 тис. га;

після негоди розпиляли та вивезли близько 300 дерев та понад 700 гілок;

прибрали понад 1,5 тис. підвалів житлових будинків комунальної власності та винесли звідти понад 9,4 тис. кв. м сміття;

провели огляд-конкурс на «Найкращу клумбу», в якому взяли участь близько 100 клумб, квітників та рокаріїв;

налагодили власне виробництво візків для прибирання та оновили технічний парк

щодня 1,6 тис. робітників продовжують прибирати територію біля понад 7 тис. будинків.

З настанням осінньо-зимового періоду додаються й інші обов'язки: збирання насіння та підготовка квітників до зими, прибирання листя та снігу, посипання тротуарів піском та сіллю.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що «Тепломережі» завершують ремонтну кампанію в Індустріальному районі Харкова