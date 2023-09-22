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22.09.2023  15:09   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова розповіли, що встигли зробити за літо щодо благоустрою міста

У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки літа.

Розповіли, що встигли зробити за літо щодо благоустрою міста комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», упродовж літнього сезону комунальники: 
 
 
  •  п'ять разів скосили траву загальною площею понад 5 тис. га;
  •  після негоди розпиляли та вивезли близько 300 дерев та понад 700 гілок; 
  •  прибрали понад 1,5 тис. підвалів житлових будинків комунальної власності та винесли звідти понад 9,4 тис. кв. м сміття;
  •  провели огляд-конкурс на «Найкращу клумбу», в якому взяли участь близько 100 клумб, квітників та рокаріїв;
  •  налагодили власне виробництво візків для прибирання та оновили технічний парк
  • щодня 1,6 тис. робітників продовжують прибирати територію біля понад 7 тис. будинків.

Розповіли, що встигли зробити за літо щодо благоустрою міста комунальники Харкова

Розповіли, що встигли зробити за літо щодо благоустрою міста комунальники Харкова

З настанням осінньо-зимового періоду додаються й інші обов'язки: збирання насіння та підготовка квітників до зими, прибирання листя та снігу, посипання тротуарів піском та сіллю.

Розповіли, що встигли зробити за літо щодо благоустрою міста комунальники Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що «Тепломережі» завершують ремонтну кампанію в Індустріальному районі Харкова

 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, благоустрій, харків
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