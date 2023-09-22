Комунальники Харкова розповіли, що встигли зробити за літо щодо благоустрою міста

У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки літа.
З настанням осінньо-зимового періоду додаються й інші обов'язки: збирання насіння та підготовка квітників до зими, прибирання листя та снігу, посипання тротуарів піском та сіллю.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що «Тепломережі» завершують ремонтну кампанію в Індустріальному районі Харкова
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Навіть у звичайнісіньких справах фантазії сьогодні гратимуть чималу роль, розфарбовуючи в яскраві кольори похмурі будні. У цьому таїться каверза: занадто легко буде прийняти бажане за дійсне.
У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
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