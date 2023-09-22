22.09.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

«Тепломережі» завершують ремонтну кампанію в Індустріальному районі Харкова

Індустріальна філія КП «Харківські теплові мережі» завершує ремонтну кампанію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли на підприємстві, зокрема, комунальники замінили внутрішньоквартальні мережі у дворі однієї з багатоповерхівок, яка значно постраждала під час бойових дій. Також спеціалісти капітально модернізували п'ять теплорозподільних пунктів.

Крім того, на старт опалювального сезону чекає нова блочно-модульна котельня на 6 МВт. Її почали монтувати однією з перших, щоб забезпечити безперебійність та автономність опалення для віддаленого мікрорайону. Колись там працювала стара парова котельня. Потім її перевели в режим ЦТП, і сім житлових будинків з гуртожитком обігрівалися через зовнішню теплотрасу, яка постраждала під час обстрілів.

Як зазначив начальник філії Олексій Брильов, улітку комунальники обладнали генераторами всі об'єкти ХТМ, що їх потребують. Зараз системи теплопостачання проходять останні випробування на міцність: робітники заповнюють гарячою водою магістралі, виявляють ділянки, які можуть вийти з ладу під час холодів, і проводять їх заміну.