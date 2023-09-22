22.09.2023 14:26

На Харківщині відправили за грати невдалго жартівника, який замінував птахофабрику

Прокурори на Харківщині довели вину псевдомінера.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратру, чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, маючи не зняту і не погашену судимість, ввечері 26 червня 2023 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив пожартувати.

Він зателефонував до поліції і повідомив про підготовку вибуху на території птахофабрики, розташованої на території с. Просяне Харківського району. Діяльність підприємства у зв’язку з цим була тимчасово дезорганізована.

Правоохоронці «оцінили» цей жарт і викрили чоловіка.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Нововодолазький районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.