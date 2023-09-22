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22.09.2023  14:26   

На Харківщині відправили за грати невдалго жартівника, який замінував птахофабрику

Прокурори на Харківщині довели вину псевдомінера.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратру, чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, маючи не зняту і не погашену судимість, ввечері 26 червня 2023 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив пожартувати. 
 
Він зателефонував до поліції і повідомив про підготовку вибуху на території птахофабрики, розташованої на території с. Просяне Харківського району. Діяльність підприємства у зв’язку з цим була тимчасово дезорганізована.
 
Правоохоронці «оцінили» цей жарт і викрили чоловіка.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
 
Обвинувальний вирок виніс Нововодолазький районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
 
 
Тэги:  кримінал, псевдомінер, харків
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