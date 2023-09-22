22.09.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

В Україні з 1 жовтня змінюються правила оплати за розподіл газу

НКРЕКП змінила підхід до визначення мінімальної плати за розподіл природного газу для побутових споживачів, передає РЕДПОСТ .

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня 2023 року запроваджує зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Для прикладу, у інфографіці наведена зміна платежу за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році.

Відповідне рішення було прийняте на відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбулось 12 вересня 2023 року. Зазначені зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких протягом попереднього газового року споживання було на мінімальному рівні.