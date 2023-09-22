22.09.2023 17:03

У Харкові показали наслідки удару окупантів по цивільному підприємству

Ворог повністю знищив завод, який виробляв деталі для екскаваторів та вуличної збиральної техніки у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , загарбники у Харкові знищили мирне виробництво. Зараз весь завод лежить у руїнах.

Заступник генерального директора ТОВ "Машгідропривод", по якому вдарили окупанти, Володимир Свєтличний, розповів:

"Підприємство існує з 1944 року. У нас були два основних робочих корпуси. Завод випускає гідроциліндри - суто цивільні механізми, які дуже потрібні для різного типу техники, як комунальної, так і будівельної. Наприклад, для того, щоб підняти та керувати ковшем екскаватора, або для комунальної техніки, яка підмітає вулиці, чистить дороги від снігу - для приводів щіток.

У минулому році, у червні 2022 року була аналогічна ситуація - враження. Від одного з корпусів не залишилося нічого. Все було знищене. Виробництво перенесли та відновили у другій будівлі. Вчора, близько шостої ранку - друга подія. Тепер вже від виробництва не залишилося нічого. Більше 300 чолові залишилися без роботи".

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