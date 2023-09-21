    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові зареєстрували ювілейний актовий запис про народження дитини
21.09.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові зареєстрували ювілейний актовий запис про народження дитини

Ювілейна заява про реєстрацію народження маленького харків’янина була подана через застосунок Дія.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Маленькі українці приносять велику радість – 1000-ий актовий запис про народження зареєстрували фахівці Першого відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
 
Загалом в обласному центрі з початку року вже було видано понад 2500 перших документів малюка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дитина з Харківщини прибула до Гааги, щоб розповісти про злочини окупантів.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, діти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.09 Надзвичайні події Слідчі Харкова повідомили чоловіку про підозру у вчинені шахрайства 21.09 Надзвичайні події Чоловіків у Харкові підозрюють у крадіжці металу 21.09 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 