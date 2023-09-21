21.09.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Чоловіків у Харкові підозрюють у крадіжці металу

20 вересня патрульні отримали виклик про підозрілих осіб на вулиці П'ятихатській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Заявник повідомив поліцейським, що невідомі чоловіки щось виносять у пакунках з території підприємства, яке наразі зачинене.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні оглянули прилеглу територію. Неподалік місця виклику поліцейські виявили схожого за описом громадянина з об'ємним пакунком. Також невдовзі інспектори виявили і другого громадянина, який при появі поліцейських викинув пакунок у кущі та намагався втікти. Патрульні наздогнали та затримали чоловіка.

Чоловіки зізнались, що це вони проникли територію підприємства та намагалися винести звідти металеві конструкції.

Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.