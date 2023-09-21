На Харківщині через ворожі міни постраждали люди

В Ізюмському районі підірвалася автівка, у Високому чоловік підірвався, коли розбирав вибухонебезпечний пристрій.
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День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню та відмови від насильства.
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