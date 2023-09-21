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21.09.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині через ворожі міни постраждали люди

В Ізюмському районі підірвалася автівка, у Високому чоловік підірвався, коли розбирав вибухонебезпечний пристрій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У смт Високий Харківського району 46-річний чоловік отримав поранення, коли розбирав вибуховий пристрій. 
 
Поблизу села Крейдянка Ізюмського району вантажний автомобіль «КРАЗ» наїхав на вибухонебезпечний предмет. Без постраждалих.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 20 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 233 вибухових предметів.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  міни, харків
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