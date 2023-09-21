21.09.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 20 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 233 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 20 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5 га території, з них 7000 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 6 км ліній електропередач, 300 метрів газопроводу, 2400 кв.м. акваторії у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 233 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 26 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 132 сапери та 52 одиниці техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3620 га території 278 км автомобільних доріг, 2603 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 201 км газопроводів, 3,6 га акваторій де виявлено та знешкоджено 77 тис. 914 ВНП.