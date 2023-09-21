    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів
21.09.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів

Ремонтні бригади оперативно розпочали комплексні заходи щодо відновлення пошкоджених мереж водопостачання та водовідведення після ворожого обстрілу Слобідського району.

Фото: КП "Харківводоканал"
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал» за адресами: вулиця Вишнева, 11, провулок Вишневий, 14 та біля лікарні №13.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 вересня о 5:50 російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.09 ЖКГ Харківська каналізація: які "скарби" звідти дістають комунальники (фото)   20.09 ЖКГ Енергетики відновлювали світло у селах Чугуївського району 20.09 ЖКГ Харківські комунальники оперативно відновлюється водопостачання у Салтівському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 