21.09.2023 11:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов відповів російськім пропагандистам щодо захоплення Харкова

Ворог із першого дня хотів захопити наше місто, проте окупант отримав надійну відсіч.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Ігор Терехов зазначив, що від початку війни ворог хотів захопити місто Харків. Проте ворог отримав сильну відсіч.

«Я не хочу ці дурниці коментувати. З першого дня війни вони хотіли захопити наше місто. Однак ми дали надійну і сильну відсіч. І дамо відсіч і сьогодні.

Тож не треба панікувати, треба робити свою справу. І я впевнений у відсічі, я впевнений у ЗСУ, у наших захисниках та захисницях, у бійцях територіальної оборони та у перемозі», - повідомив Ігор Терехов.