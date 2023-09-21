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21.09.2023  09:56   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про готовність Харкова до опалювального сезону

На теперішній час місто на 86 відсотків готово до опалювального сезону


РЕДПОСТ
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Вони (військові рф - прим. ред) сьогодні б'ють по інфраструктурних об'єктах, по виробничим підприємствам, і попереду у нас опалювальний сезон, який буде дуже важкий. Ми серйозно готуємось до опалювального сезону, але від нашого ворога можна чекати все що завгодно. І сьогодні наше завдання наскільки можливо підготуватися до опалювального сезону», В розповів Ігор Терезов

За словами мера міста, на теперішній час у Харкові перекладено багато водогонів і місто готово до опалювального сезону на 86 відсотків.

«До початку опалювального сезону, я впевнений, ми будемо готові на усі 100 відсотків», – додав Ігор Терехов.

Робота триває кожного дня, незважаючі на вихідні, всі комунальні підприємства працюють, запевнив міський голова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ракетного обстрілу вранці 21 вересня пошкоджено водогін у Слобідському районі міста Харкова, одна з лікарень та декілька приватних будинків зараз без водопостачання.
 

 

 

Тэги:  опалювальний сезон, ігор терехов, харків
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