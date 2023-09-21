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21.09.2023  09:29   Рита Парфенова

Без водопостачання лікарня та приватні будинки, – Ігор Терехов розповів про наслідки ранкового обстрілу Харкова

Внаслідок ракетного обстрілу вранці 21 вересня пошкоджено водогін у Слобідському районі міста Харкова, одна з лікарень та декілька приватних будинків зараз без водопостачання.


РЕДПОСТ
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, внастілок ранкового обстрілу Харкова було пошкоджено водогін діаметров 200 мм у Слобідському районі міста.

Зараз одна з міських лікарень знаходится без водопостачання. Ьакох відключено від водопостачання декілька приватних домів.

На місці прильоту працюють комунальні установи міста "Харківводокана" щодо локаліізаціх поривів.

«Будемо робили, щоб приблизно до 13 години все це локалізувати і поати воду в лікарню и приватні дома», – запевнив мер міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворожа сторона влаштувала масовану ракетну атаку на місто Харків, що призвела до поранень трьох цивільних жителів.

Тэги:  обстріл, ігор терехов, харків
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