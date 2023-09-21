Без водопостачання лікарня та приватні будинки, – Ігор Терехов розповів про наслідки ранкового обстрілу Харкова

Внаслідок ракетного обстрілу вранці 21 вересня пошкоджено водогін у Слобідському районі міста Харкова, одна з лікарень та декілька приватних будинків зараз без водопостачання.
Зараз одна з міських лікарень знаходится без водопостачання. Ьакох відключено від водопостачання декілька приватних домів.
На місці прильоту працюють комунальні установи міста "Харківводокана" щодо локаліізаціх поривів.
«Будемо робили, щоб приблизно до 13 години все це локалізувати і поати воду в лікарню и приватні дома», – запевнив мер міста.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворожа сторона влаштувала масовану ракетну атаку на місто Харків, що призвела до поранень трьох цивільних жителів.
Комментариев: 0
День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню та відмови від насильства.
влажность:
давление:
ветер: