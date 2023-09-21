21.09.2023 08:48 Рита Парфенова

Наслідки ракетних ударів по Харкову показали в прокуратурі: фото

Уранці ворожа сторона влаштувала масовану ракетну атаку на місто Харків, що призвела до поранень трьох цивільних жителів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 21 вересня приблизно о 5:50 російські військові атакували місто Харків ракетами.



Зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі м. Харкова.



Отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.



Інформація уточнюється. Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів.



За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харкові близько шостої години ранку 21 вересня 2023 року пролунало щонайменше шість вибухів.