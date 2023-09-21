21.09.2023 08:02 Рита Парфенова

Ранковий обстріл Харкова: є постраждалі

Близько шостої години ранку у Харкові було декілька «прильотів» – є руйнування та постраждалі.



Фото з відкритих джерел

Загалом у місті пролунало щонайменше шість вибухів, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.



За попередньою інформацією, всі прильоти були у Слобідському районі міста.



Внаслідок ранкового обстрілу Харкова є двоє постраждалих. Обидва госпіталізовані у лікарню.



На місці «прильотів» працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки.



За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в результаті атаки зруйновано складську будівлю.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 вересня 2023 року.