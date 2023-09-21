Ранковий обстріл Харкова: є постраждалі

Близько шостої години ранку у Харкові було декілька «прильотів» – є руйнування та постраждалі.
Загалом у місті пролунало щонайменше шість вибухів, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.
За попередньою інформацією, всі прильоти були у Слобідському районі міста.
Внаслідок ранкового обстрілу Харкова є двоє постраждалих. Обидва госпіталізовані у лікарню.
На місці «прильотів» працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки.
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в результаті атаки зруйновано складську будівлю.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 вересня 2023 року.
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