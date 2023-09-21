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21.09.2023  08:02   Рита Парфенова

Ранковий обстріл Харкова: є постраждалі

Близько шостої години ранку у Харкові було декілька «прильотів» – є руйнування та постраждалі.


Фото з відкритих джерел

Загалом у місті пролунало щонайменше шість вибухів, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

За попередньою інформацією, всі прильоти були у Слобідському районі міста.

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова є двоє постраждалих. Обидва госпіталізовані у лікарню.

На місці «прильотів» працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в результаті атаки зруйновано складську будівлю.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 вересня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии, ігор терехов
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