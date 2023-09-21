Через ракетну атаку затримуються потяги до Харкова

Принаймні один потяг до Харкова затримується внаслідок ранкового обстрілу 21 вересня 2023 року.
Kyiv City Express відправився за розкладом.
Резервний тепловоз також задіяно під поїзд №94 Хелм - Харків, затримка складе орієнтовно 1 годину.
Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харкові близько шостої години ранку 21 вересня 2023 року пролунало щонайменше шість вибухів.
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День обіцяє внести ясність у справи, вчинки та думки. Головне – не захоплюватися «розкладом по поличках» у спілкуванні, щоб не опуститись до банального з'ясування стосунків.
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