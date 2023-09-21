21.09.2023 08:17 Рита Парфенова

Через ракетну атаку затримуються потяги до Харкова

Принаймні один потяг до Харкова затримується внаслідок ранкового обстрілу 21 вересня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю, затримка пов'язана з відсутністю напруги в окремих районах Київа.

Зокрема із із затримкою +1 год. 10 хв. відправлено поїзди:

712 Київ — Краматорськ

722 Київ — Харків

Kyiv City Express відправився за розкладом.



Резервний тепловоз також задіяно під поїзд №94 Хелм - Харків, затримка складе орієнтовно 1 годину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харкові близько шостої години ранку 21 вересня 2023 року пролунало щонайменше шість вибухів.