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21.09.2023  09:14   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харкова та області розповіли в ХОВА

Внаслідок ворожих обстрілів міста Харків та села Перовське Богодухівського району єь поранені цивільні мешканці.


Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, 21 вересня близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по м. Харків. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Обстеження місць триває.

Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував.

Близько 1:00 ночі ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий та с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, сталися пожежі.

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.

Зокрема, під вогнем ворога знаходились:

  • с. Одноробівка Богодухівського району. Там пошкоджено 3 багатоквартирні та 1 приватний будинок, 5 господарчих споруд, 4 автомобілі, 2 гаражі;
  • с. Симинівка Чугуївського району. Через обстріли сталися лісові пожежі;
  • с. Верхня Писарівка Чугуївського району. Через обстріли сталися лісові пожежі.
  • с. Перовське Богодухівського району. Внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворожа сторона влаштувала масовану ракетну атаку на місто Харків, що призвела до поранень трьох цивільних жителів.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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