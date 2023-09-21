Про наслідки обстрілів Харкова та області розповіли в ХОВА

Внаслідок ворожих обстрілів міста Харків та села Перовське Богодухівського району єь поранені цивільні мешканці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, 21 вересня близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по м. Харків. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Обстеження місць триває.
Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував.
Близько 1:00 ночі ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий та с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, сталися пожежі.
Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.
Зокрема, під вогнем ворога знаходились:
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворожа сторона влаштувала масовану ракетну атаку на місто Харків, що призвела до поранень трьох цивільних жителів.
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