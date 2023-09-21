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21.09.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини

Внаслідок обстрілів виникли пожежі одразу у двох населених пунктах Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Близько 1-ї години ночі ворожі війська здійснили обстріли відразу 2-х населених пунктів Куп’янщини. Внаслідок ударів у с. Куп’янск-Вузловий на території приватного домоволодіння зайнявся гараж.
 
Він горів на площі 25 кв.м. А в селищі Ківшарівка – 5-типоверховий будинок, який станом на теперішній час не використовувався. З вогнем під тиском нових ворожих обстрілів боролись рятувальники 44-ї ДПРЧ. Вони загасили першу пожежу о 02:05, другу – о 04:13. Постраждалих на щастя немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 вересня о 5:50 російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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