21.09.2023 12:30 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 21 вересня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1025 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
1. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ – 31 000 грн.
-
2. Виконавець робіт – 25 000 грн.
-
3. Кухар-універсал – 20 000 грн.
-
4. Водій-експедитор – 18 000 грн.
-
5. Бухгалтер – 14 500 грн.
-
6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 13 500 грн.
-
7. Економіст – 12 500 грн.
-
8. Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 12 000 грн.
-
9. Слюсар-інструментальник – 11 300 грн.
-
10. Психолог – 10 500 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0