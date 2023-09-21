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21.09.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Слідчі Харкова повідомили чоловіку про підозру у вчинені шахрайства

До правоохоронців надійшла заява від чоловіка про те, що невідомий обманом заволодів його грошима в сумі 5 тисяч гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисник виклав оголошення про продаж сонячних батарей. Потерпілий перерахував кошти «продавцю». Проте ніякого товару не отримав. 
 
Працівники райуправління встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 30-річний харківʼянин.
 
Слідчим повідомлено чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловіків у Харкові підозрюють у крадіжці металу.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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