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18.09.2023  10:45   Віталій Хінєвіч

Дитина з Харківщини прибула до Гааги, щоб розповісти про злочини окупантів

Загалом прибуло шестеро дітей. До повернення трьох із них долучалося Мінреінтеграції. Це Вероніка з Харківської області, Іван та Максим із Маріуполя.

 
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає РЕДПОСТ.
 
Діти прибули з українськими високопосадовцями. Зокрема, з радницею – уповноваженою Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук та Уповноваженим ВРУ з прав людини Дмитром Лубінцем.
 
Їхній приїзд має на меті привернути увагу світової спільноти до злочинів, скоєних росією проти українських дітей, і сприяти створенню міжнародної коаліції для їх повернення. 
 
Українська делегація взяла участь у заході Stolen Voices. Він проводиться в межах затвердженого Президентом плану дій Bring Kids Back UA, який координує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
 
«Цей візит є потужним нагадуванням про те, що жоден злочин проти дітей не залишиться без покарання, а Україна й надалі докладатиме зусиль для їх повернення»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини документують наслідки ворожих обстрілів: фото.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  агрессия россии, харків, гаага
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