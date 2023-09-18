18.09.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

Дитина з Харківщини прибула до Гааги, щоб розповісти про злочини окупантів

Загалом прибуло шестеро дітей. До повернення трьох із них долучалося Мінреінтеграції. Це Вероніка з Харківської області, Іван та Максим із Маріуполя.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає РЕДПОСТ

Діти прибули з українськими високопосадовцями. Зокрема, з радницею – уповноваженою Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук та Уповноваженим ВРУ з прав людини Дмитром Лубінцем.

Їхній приїзд має на меті привернути увагу світової спільноти до злочинів, скоєних росією проти українських дітей, і сприяти створенню міжнародної коаліції для їх повернення.

Українська делегація взяла участь у заході Stolen Voices. Він проводиться в межах затвердженого Президентом плану дій Bring Kids Back UA, який координує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.





Раніше «Цей візит є потужним нагадуванням про те, що жоден злочин проти дітей не залишиться без покарання, а Україна й надалі докладатиме зусиль для їх повернення»,- йдеться у повідомленні.Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини документують наслідки ворожих обстрілів: фото.

Источник: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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