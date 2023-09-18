Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 17 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 27 вибухових предметів.
Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3606 га території 278 км автомобільних доріг, 2586 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 200 км газопроводів, 2,775 га акваторій де виявлено та знешкоджено 77 тис. 589 ВНП.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожій обстріл.
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