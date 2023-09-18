18.09.2023 10:55 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 17 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 27 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 17 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1600 кв.м. території.

Саперами виявлено та знешкоджено 27 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 1 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 5 саперів та 2 одиниць техніки.

Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3606 га території 278 км автомобільних доріг, 2586 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 200 км газопроводів, 2,775 га акваторій де виявлено та знешкоджено 77 тис. 589 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожій обстріл.