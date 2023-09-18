18.09.2023 09:01 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 18 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожій обстріл.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа внаслудок ворожого обстрілу сталась о 17:48 у м. Куп’янську. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 50 кв.м. Також уламками ворожих снарядів пошкоджені ще 2 сусідніх будинки. Пожежу ліквідували о 19:05 рятувальники 44-ї ДРПЧ. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Загалом протягом доби з 17 по 18 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

5 – для надання допомоги населенню;

1 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти застосовували артилерію та міномети для обстрілу населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.



