Харківщина на ранок 18 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожій обстріл.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа внаслудок ворожого обстрілу сталась о 17:48 у м. Куп’янську. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 50 кв.м. Також уламками ворожих снарядів пошкоджені ще 2 сусідніх будинки. Пожежу ліквідували о 19:05 рятувальники 44-ї ДРПЧ. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Загалом протягом доби з 17 по 18 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти застосовували артилерію та міномети для обстрілу населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.
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