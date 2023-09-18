Чоловік загинув під час пожежі у Харкові

Пожежа сталася о 00:03 в одній з квартир на другому поверсі 16-поверхового житлового будинку, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 199 Г.

Під час пожежі загорілися домашні речі та диван на площі 5 квадратних метрів. Тіло загиблого було виявлено під час гасіння пожежі.

О 00:25 пожежу локалізували, і о 01:01 вдалося її ліквідувати.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожій обстріл.