Чоловік загинув під час пожежі у Харкові

Через власну необережність, в одній з пожеж втратив життя чоловік у віці 55 років.
Пожежа сталася о 00:03 в одній з квартир на другому поверсі 16-поверхового житлового будинку, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 199 Г.
Під час пожежі загорілися домашні речі та диван на площі 5 квадратних метрів. Тіло загиблого було виявлено під час гасіння пожежі.
О 00:25 пожежу локалізували, і о 01:01 вдалося її ліквідувати.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворожій обстріл.
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