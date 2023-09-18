18.09.2023 09:52 Рита Парфенова
Правоохоронці Харківщини документують наслідки ворожих обстрілів: фото
Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів, які продовжують обстріли населених пунктів Харківщини
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Зокрема, під вогнем противника опинилися населені пункти:
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місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджений будинок та господарча споруда;
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місто Куп’янськ. Ворожим обстрілом пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди;
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село Петропавліка Куп'янського району. Обстрілом пошкоджено вантажний кран;
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село Подоли Куп'янського району. Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок.
Постраждалих серед цивільного населення немає.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби окупанти застосовували артилерію та міномети для обстрілу населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.
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