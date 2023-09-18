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18.09.2023  10:27   Рита Парфенова

У Харкові потрібні диспетчери 1562

КП «Міський інформаційний центр» оголошує набір на посаду оператора Диспетчерської служби 1562.

диспетчер
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську диспетчерську службу 1562.
 
В обов'язки операторів входить:
  • консультування місцян щодо комунальних питань;
  • прийом заявок (повідомлень) від місцян.

Вимоги до кандидатів:

  • відмінні комунікаційні навички;
  • вільне володіння українською мовою;
  • впевнений користувач ПК;
  • стресостійкість;
  • можливість працювати віддалено;
  • наявність швидкого інтернету.

Резюме відправляти на електронну пошту: [email protected].

Источник:   Харківська міська диспетчерська служба 1562
 Тэги:  вакансія, харків
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