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20.09.2023  17:46   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про плани щодо розвитку Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста та поділився напрацюваннями які вже є.


Ігор Терехов розповів про плани щодо розвитку Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста:
 
"Дорогі харківʼяни! 
 
Перед тим, як зробити важливі кроки для розвитку нашого міста, я хочу поділитися з вами тими планами і напрацюваннями, які ми вже маємо. 
 
 
На вчорашньому інвестиційному форумі я вкотре наголосив на тому, що повоєнна відбудова українських міст прямо залежить від інвестицій, і претендувати на ці інвестиції зможуть тільки ті громади, які мають чіткий та комплексний алгоритм дій на майбутнє. 
 
Харків саме такий – відкритий і прозорий, готовий змінюватися, надавати  найсприятливіші умови і переваги для ведення бізнесу, супроводжувати кожного внутрішнього і зовнішнього інвестора від А до Я, сприяти і підтримувати. 
 
На форумі «Kharkiv: Restart» у Києві я та мої колеги представили низку проєктів розвитку: відкритий простір на Лопанській набережній, сучасний транспортний хаб «Левада», новий мікрорайон на Олексіївці тощо. 
 
 
Ми вже залучаємо кредитні ресурси європейських банків для розширення транспортної інфраструктури, впровадження муніципального екотаксі та «зеленої» енергетики.
 
І, звісно, пріоритет номер один – ви, харківʼяни. Ваші потреби та інтереси. Відбудова житла і соціальної інфраструктури. Ваша безпека і комфорт. Можливість кожного з вас долучитися до формування цього майбутнього і висловити свою позицію. Адже тільки  разом ми зможемо побудувати щасливе завтра нашого рідного Харкова. 
 
Дякую за вашу активність та довіру! Слава Україні!"
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів, де у Харкові збудують сучасний мікрорайон.
 
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, відновлення, харків
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