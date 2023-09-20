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20.09.2023  17:20   Рита Парфенова

Ухилянта з Харківщини засудили до трьох років за ґратами

У Харківській області ухилянт з Красноградщини отримав за вироком суду три роки ув’язнення.

суд вирок

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у серпні цього року 34-річний мешканець с. Наталине отримав повістку для прибуття до Красноградського РТЦК та СП для відправлення до військової частини.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах.

Проте чоловік свого обов’язку не виконував та не прибув до до Красноградського РТЦК та СП.

Красноградський районний суд Харківської області визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Обвинувальний вирок – 3 роки позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що 34-річний мешканець м. Лозова проведе три роки за ґратами за ухилення від мобілізації.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  мобілізація, ухилянт, харків
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