20.09.2023 17:00 Дмитро Колонєй
У Харкові судутимуть директорку ліцею, яка допомогала ворогу русіфікувати освіту, а потім втекла
На Харківщині завершено досудове розслідування стосовно освітянки, яка перейшла на бік окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, директорка одного з ліцеїв Куп’янська, під час окупації населеного пункту допомагала представникам держави-агресорки:
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погодилась очолити заклад освіти, створений загарбниками на матеріально-технічній базі ліцею;
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упродовж липня-серпня 2022 року жінка повідомила вчителям, що навчальний процес буде проводитись за стандартами РФ;
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зібрала списки викладачів, згодних працювати на таких умовах;
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отримала російські підручники з різних предметів;
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організувала проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації у Курську, щоб вони отримали знання методики і стандартів освіти країни-агресорки.
Наразі колаборантка переховується від слідства. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
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