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20.09.2023  17:00   Дмитро Колонєй

У Харкові судутимуть директорку ліцею, яка допомогала ворогу русіфікувати освіту, а потім втекла

На Харківщині завершено досудове розслідування стосовно освітянки, яка перейшла на бік окупантів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, директорка одного з ліцеїв Куп’янська, під час окупації населеного пункту допомагала представникам держави-агресорки:
 
  • погодилась очолити заклад освіти, створений загарбниками на матеріально-технічній базі ліцею;
  • упродовж липня-серпня 2022 року жінка повідомила вчителям, що навчальний процес буде проводитись за стандартами РФ;
  • зібрала списки викладачів, згодних працювати на таких умовах;
  • отримала російські підручники з різних предметів;
  • організувала проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації у Курську, щоб вони отримали знання методики і стандартів освіти країни-агресорки.
 
Наразі колаборантка переховується від слідства. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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