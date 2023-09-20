Харків обновляє дорожнє покриття

У середу, 20 вересня, на дорогах міста працюють 182 комунальники та 160 одиниць спецтехніки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».
Найближчим часов ремонтні бригади підприємства відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на пр. Перемоги, пр. Науки та вул. Отакара Яроша.
Тривають роботи з нанесення розмітки на вул. Рибалка, пр. Ювілейному, вул. Шевченка, пл. Конституції, бул. Богдана Хмельницького та ін.
За попередню добу було вивезено 77 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники прибирають харківські кладовища та готуються до зими.
Комментариев: 0
Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.
влажность:
давление:
ветер: