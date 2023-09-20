20.09.2023 16:43 Рита Парфенова

Харків обновляє дорожнє покриття

У середу, 20 вересня, на дорогах міста працюють 182 комунальники та 160 одиниць спецтехніки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд».

Найближчим часов ремонтні бригади підприємства відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на пр. Перемоги, пр. Науки та вул. Отакара Яроша.



Тривають роботи з нанесення розмітки на вул. Рибалка, пр. Ювілейному, вул. Шевченка, пл. Конституції, бул. Богдана Хмельницького та ін.



За попередню добу було вивезено 77 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники прибирають харківські кладовища та готуються до зими.