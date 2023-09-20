20.09.2023 16:17 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка агітувала за окупантів та всіляко допомогала загарбникам
Поліція Харківщини викрила прибічницю загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, під час окупації села Михайлівка Чугуївського району 49-річна жінка добровільно перейшла на бік ворога:
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стала представником мікродільниці № 16 у населеному пункті;
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з липня по вересень 2022 року, 49-річна зловмисниця за вказівкою представника незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, складала списки осіб, які проживають на ввіреній їй мікродільниці;
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розповсюджувала гуманітарну допомогу серед населення села;
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була присутня на нарадах, які проводились представниками незаконних органів влади;
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поширювала серед громадян газети агітаційного характеру із закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора і повалення конституційного ладу України.
Жінці оголосли підозру уколабораційній діяльністі.
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