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20.09.2023  16:17   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка агітувала за окупантів та всіляко допомогала загарбникам

Поліція Харківщини викрила прибічницю загарбників.

Агітувала за окупантів та всіляко допомогала загарбникам жінка на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, під час окупації села Михайлівка Чугуївського району 49-річна жінка добровільно перейшла на бік ворога:
  • стала представником мікродільниці № 16 у населеному пункті;
  • з липня по вересень 2022 року, 49-річна зловмисниця за вказівкою представника незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, складала списки осіб, які проживають на ввіреній їй мікродільниці;
  • розповсюджувала гуманітарну допомогу серед населення села;
  • була присутня на нарадах, які проводились представниками незаконних органів влади;
  • поширювала серед громадян газети агітаційного характеру із закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора і повалення конституційного ладу України. 

 

Жінці оголосли підозру уколабораційній діяльністі.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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