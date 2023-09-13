13.09.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області депутат-колаборант забезпечував пальним військову техніку окупантів

Служба безпеки затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, у період захоплення Куп’янського району посадовець підтримав російських загарбників, за що отримав від них «дозвіл» на торгівлю пальним.

Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове.

За наявними даними, серед «споживачів» паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи рф, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС.

Щоб наповнювати резервуари фігурант налагодив поставки пального з росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував «ренту» до бюджету країни-агресора.

Після звільнення району зловмисник залишився в селищі, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.