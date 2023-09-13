13.09.2023 13:46

Загибель курсантів харківського вишу через вибух снаряду: слідство установило нові факти

Слідчі повідомили про підозру правоохоронцю, який незаконно придбав та зберігав боєприпас.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, правоохоронці встановили працівника ДСНС, який привіз снаряд, через вибух якого загинули двоє курсантів.



Надзвичайна подія сталася 31 травня в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, що розташований у Харківському районі.



У приміщенні гуртожитку, де проживали та навчалися курсанти, вибухнув артснаряд калібру 152 мм, внаслідок чого загинули двоє курсантів-рятувальників у віці 22 та 21 рік. Також один 20-річний курсант отримав поранення.





Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, снаряд, який вибухнув, приніс до навчального корпусу та залишив в одному із приміщень начальник кафедри.



Цей снаряд начальнику кафедри привіз та передав його знайомий — головний фахівець одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, який в цей час проходив підвищення кваліфікації у вказаному Центрі під керівництвом цього начальника кафедри.



З'ясувалося, що квітня чоловік незаконно придбав боєприпас, на автомобілі привіз до установи, де проходив навчання, та передав його керівникові.



За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом придбання, зберігання, перевезення та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок вибуху загинули двоє курсантів 3-го курсу одного з університетів системи ДСНС, ще один отримав поранення.