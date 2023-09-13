13.09.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині у поточному році найчастіше користуються процедурою зміни імені

Майже всі громадяни України мають можливість змінити своє ім’я. Відмовити особі у реалізації її права можуть лише через причини, що чітко визначені законодавством.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

За 8 місяців 2023 року на теренах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції цією процедурою скористалися близько 700 громадян.

Найбільше актових записів про зміну імені зареєстрували фахівці Харківщини – 217, «срібло» у рейтингу здобула Полтавщина – 205. На Сумщині та Чернігівщині послугою скористалися майже однакова кількість громадян – 118 та 119 відповідно. Найменше змінювали ім’я на Донеччині – 8 актових записів.

Варто зазначити, що на період воєнного стану державна реєстрація зміни імені здійснюється будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника.

Також слід зазначити, що поняття «ім’я» фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові. Тож, якщо Степан хоче стати Іваном або ж Петрович – Олеговичем, самостійно звернутися до органу юстиції за послугою можна при досягненні 16 років. Особи ж, яким виповнилося 14 років, також мають право на зміну індивідуалізуючих даних, проте для цього необхідно мати дозвіл обох батьків або піклувальників. Згоду надасть й один із батьків, якщо інший:

помер;

визнаний безвісно відсутнім;

оголошений померлим;

визнаний обмежено дієздатним, недієздатним;

позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини;

або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження;

або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У процедурі по зміні імені може бути відмовлено через:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей про себе.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські педагоги працюють з дітьми, які прибули з деокупованих територій (фото).