Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.
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Емоції переважуватимуть логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика. При цьому зірки цього дня схиляють до глобалізму, тож і помилки можуть виявитися «з розмахом».
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Сьогодні у «ковзному режимі» наша країна відзначає День українського кіно та День фізичної культури та спорту.
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