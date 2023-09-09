    
Главная Новини Харкова Влада Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА
09.09.2023  10:37   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА, під обстрілами знаходилися населені пункти:
  • у с. Вільхуватка Куп'янського району обстрілом пошкоджено будинок, сталася пожежа;
  • внаслідок обстрілів смт. Ківшарівка та с. Курилівка Куп'янського району сталися лісові пожежі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Надзвичайні події Через ворожі обстріли Харківської області пошкоджені будинки, сталися пожежі 06.09 Надзвичайні події Через обстріли ворога сталися пожежі у лісових масивах Харківщини 06.09 Надзвичайні події Пробитий дах й ракета на городі: у прокуратурі показали наслідки обстрілу села на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 