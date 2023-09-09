Чоловіка з гранатою затримали на в'їзді до Харкова

Чоловіка з гранатою затримано правоохоронцями на блокпосту у Харкові
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, на блокпосту в Індустріальному районі Харкова правоохоронці вилучили у 36-річного чоловіка гранату. Проводиться подальша перевірка.
У селищі Солоницівка на блокпосту при перевірці документів у 58-річного водія працівники поліції виявили, що водійське посвідчення має ознаки підробки. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1031 повідомлення про правопорушення та події.
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