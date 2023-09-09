Ігор Терехов із Днем фізичної культури і спорту

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із Днем фізичної культури і спорту.
«Сьогодні, 9 вересня, свято всіх шанувальників здорового способу життя та спортивного руху, ветеранів спорту, вчителів фізкультури, спортсменів та тренерів - День фізичної культури і спорту.
Для харків'ян цей рік традиційно багатий на перемоги та звершення. Наші спортсмени встановлювали національні та світові рекорди, змагалися та змагаються за ліцензії на Паралімпійські та Олімпійські ігри-2024, а наші титуловані дівчата-важковаговики прямо зараз борються за звання найсильніших на планеті.
Кожен наш професійний спортсмен, кожен любитель здорового способу життя - ви всі переможці, бо продовжуєте займатися спортом, тренуватися та мотивувати всіх довкола! А ми зробимо все, щоб розвивати спорт у Харкові. Щиро вірю, що після перемоги ми продовжимо будувати спортивні об'єкти та проведемо ще не один чемпіонат, марафон чи Велодень! Зі святом!» - говориться у привітанні.
Харківський міський голова Ігор Терехов відзначив нагородами працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
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Емоції переважуватимуть логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика. При цьому зірки цього дня схиляють до глобалізму, тож і помилки можуть виявитися «з розмахом».
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Сьогодні у «ковзному режимі» наша країна відзначає День українського кіно та День фізичної культури та спорту.
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