09.09.2023 09:58 Рита Парфенова

Ігор Терехов із Днем фізичної культури і спорту

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із Днем фізичної культури і спорту.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , поздоровлення мара Харкова Ігора Терехова опубликовано у телеграм-каналі міськради.

«Сьогодні, 9 вересня, свято всіх шанувальників здорового способу життя та спортивного руху, ветеранів спорту, вчителів фізкультури, спортсменів та тренерів - День фізичної культури і спорту.



Для харків'ян цей рік традиційно багатий на перемоги та звершення. Наші спортсмени встановлювали національні та світові рекорди, змагалися та змагаються за ліцензії на Паралімпійські та Олімпійські ігри-2024, а наші титуловані дівчата-важковаговики прямо зараз борються за звання найсильніших на планеті.



Кожен наш професійний спортсмен, кожен любитель здорового способу життя - ви всі переможці, бо продовжуєте займатися спортом, тренуватися та мотивувати всіх довкола! А ми зробимо все, щоб розвивати спорт у Харкові. Щиро вірю, що після перемоги ми продовжимо будувати спортивні об'єкти та проведемо ще не один чемпіонат, марафон чи Велодень! Зі святом!» - говориться у привітанні.

Харківський міський голова Ігор Терехов відзначив нагородами працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.