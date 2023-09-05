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05.09.2023  15:59   Дмитро Колонєй

У Харкові діють пільги для членів сімей загиблих захисників та захисниць України

Про це розповіли в Управлінні созахисту населення у Харкові.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління созахисту населення, членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України надається
 
право на 50% знижку оплати за користування житлом (квартирна плата)
50% знижка за користування газом, електроенергією та іншими комунальними послугами у межах середніх норм споживання.
 

Куда звертатися 

З питань призначення пільг можна звернутися до органу Пенсійного фонду України за тел.: (0800) 503-753.
 
Також родинам 
 
  • надаються додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг шляхом перерахування компенсації підприємствам, які зайняті обслуговуванням житлового фонду, та підприємствам, що надають комунальні послуги окремим категоріям громадян міста, а саме:
  • 50% пільгова знижка на оплату послуг з постачання та розподілу електро- та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, послуг з розподілу природного газу, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком у межах соціальних нормативів та пільгової оплати послуг з постачання природного газу на опалення житла шляхом перерахування надавачу послуг сум часткової компенсації оплати з такої послуг.
 
Ця програма фінансується за рахунок коштів бюджету територіальної громади міста Харкова.
 
Загалом цього року районне управління видало посвідчення 40 членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, з них 32 особи оформили в управлінні додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг. Тел. для довідок: (057) 725-31-84.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  пільги, агрессия россии, харків
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