05.09.2023 15:59 Дмитро Колонєй

У Харкові діють пільги для членів сімей загиблих захисників та захисниць України

Про це розповіли в Управлінні созахисту населення у Харкові.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Управління созахисту населення, членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України надається

право на 50% знижку оплати за користування житлом (квартирна плата)

50% знижка за користування газом, електроенергією та іншими комунальними послугами у межах середніх норм споживання.

Куда звертатися

З питань призначення пільг можна звернутися до органу Пенсійного фонду України за тел.: (0800) 503-753.

Також родинам

надаються додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг шляхом перерахування компенсації підприємствам, які зайняті обслуговуванням житлового фонду, та підприємствам, що надають комунальні послуги окремим категоріям громадян міста, а саме:

50% пільгова знижка на оплату послуг з постачання та розподілу електро- та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, послуг з розподілу природного газу, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком у межах соціальних нормативів та пільгової оплати послуг з постачання природного газу на опалення житла шляхом перерахування надавачу послуг сум часткової компенсації оплати з такої послуг.

Ця програма фінансується за рахунок коштів бюджету територіальної громади міста Харкова.

Загалом цього року районне управління видало посвідчення 40 членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, з них 32 особи оформили в управлінні додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг. Тел. для довідок: (057) 725-31-84.