05.09.2023 16:25 Віталій Хінєвіч
Як подати документи для оформлення паспорта в місті Харків, розповіли в міграційній службі
Фахівці зазначають, що для подання документів на оформлення паспорта є кілька способів, передає РЕДПОСТ .
Електронна черга відкрита на два тижні вперед. Запис в електронну чергу здійснюється лише для подачі документів. Для отримання вже виготовлених документів записуватися в електронну чергу
не потрібно.
У підрозділах працює запис в поточну електронну чергу через термінал в підрозділі. В Харкові працює Головне управління та 10 відділень Міграційної служби, в яких встановлено термінали для оплати послуг і запису в чергу.
Крім цього у підрозділах працює пільгова поточна черга доступна наступним категоріям громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, громадяни з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу. Час прийому пільгової черги: пн - пт 11:00 - 12:00.
Також в місті Харків працюють Центри надання адміністративних послуг, які надають паспортні послуги за попереднім записом
.
Телефони для довідок:
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ГУ ДМС у Харківській області (057)705-52-80
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Відділ оформлення документів №3 (057)340-93-10
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Салтівський відділ (057)710-83-59
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Київський відділ (063)702-52-60
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Немишлянський відділ (098)994-59-44,
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Холодногірський відділ (057)724-49-00
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Шевченківський відділ (057)705-12-07
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Індустріальний відділ (067)122-98-40
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Новобаварський відділ (057)370-20-95
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Слобідський відділ (063)822-11-96
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Основ'янський відділ (093)770-96-94
Запис до електронної черги є безкоштовним для всіх громадян та всіх видів послуг. При реєстрації слід зазначати реальні дані фізичної особи, яка планує отримувати послуги, а також не купувати талони у сторонніх осіб, оскільки в них реєстраційні дані не відповідають вашим.
Під час повітряної тривоги або за відсутності електроенергії обслуговування зупиняється. Подивитись чи працює підрозділ можна на сайті.
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