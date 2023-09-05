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05.09.2023  16:25   Віталій Хінєвіч

Як подати документи для оформлення паспорта в місті Харків, розповіли в міграційній службі

Фахівці зазначають, що для подання документів на оформлення паспорта є кілька способів, передає РЕДПОСТ .

 
Електронна черга відкрита на два тижні вперед. Запис в електронну чергу здійснюється лише для подачі документів. Для отримання вже виготовлених документів записуватися в електронну чергу не потрібно. 
 
У підрозділах працює запис в поточну електронну чергу через термінал в підрозділі. В Харкові працює Головне управління та 10 відділень Міграційної служби, в яких встановлено термінали для оплати послуг і запису в чергу.
 
Крім цього у підрозділах працює пільгова поточна черга доступна наступним категоріям громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, громадяни з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу. Час прийому пільгової черги: пн - пт 11:00 - 12:00.
 
Також в місті Харків працюють Центри надання адміністративних послуг, які надають паспортні послуги за попереднім записом.
 
Телефони для довідок:
 
  • ГУ ДМС у Харківській області (057)705-52-80
  • Відділ оформлення документів №3 (057)340-93-10        
  • Салтівський відділ (057)710-83-59        
  • Київський відділ (063)702-52-60     
  • Немишлянський відділ (098)994-59-44,
  • Холодногірський відділ (057)724-49-00
  • Шевченківський відділ (057)705-12-07        
  • Індустріальний відділ (067)122-98-40
  • Новобаварський відділ (057)370-20-95
  • Слобідський відділ (063)822-11-96
  • Основ'янський відділ (093)770-96-94
 
Запис до електронної черги є безкоштовним для всіх громадян та всіх видів послуг. При реєстрації слід зазначати реальні дані фізичної особи, яка планує отримувати послуги, а також не купувати талони у сторонніх осіб, оскільки в них реєстраційні дані не відповідають вашим.
 
Під час повітряної тривоги або за відсутності електроенергії обслуговування зупиняється. Подивитись чи працює підрозділ можна на сайті.
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харків, паспорт
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