05.09.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Як подати документи для оформлення паспорта в місті Харків, розповіли в міграційній службі

Фахівці зазначають, що для подання документів на оформлення паспорта є кілька способів, передає РЕДПОСТ .

Електронна черга відкрита на два тижні вперед. Запис в електронну чергу здійснюється лише для подачі документів. Для отримання вже виготовлених документів записуватися в електронну чергу не потрібно.

У підрозділах працює запис в поточну електронну чергу через термінал в підрозділі. В Харкові працює Головне управління та 10 відділень Міграційної служби, в яких встановлено термінали для оплати послуг і запису в чергу.

Крім цього у підрозділах працює пільгова поточна черга доступна наступним категоріям громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, громадяни з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу. Час прийому пільгової черги: пн - пт 11:00 - 12:00.

Також в місті Харків працюють Центри надання адміністративних послуг, які надають паспортні послуги за попереднім записом

Телефони для довідок:

ГУ ДМС у Харківській області (057)705-52-80

(057)705-52-80 Відділ оформлення документів №3 (057)340-93-10

№3 (057)340-93-10 Салтівський відділ (057)710-83-59

(057)710-83-59 Київський відділ (063)702-52-60

(063)702-52-60 Немишлянський відділ (098)994-59-44,

(098)994-59-44, Холодногірський відділ (057)724-49-00

(057)724-49-00 Шевченківський відділ (057)705-12-07

(057)705-12-07 Індустріальний відділ (067)122-98-40

(067)122-98-40 Новобаварський відділ (057)370-20-95

(057)370-20-95 Слобідський відділ (063)822-11-96

(063)822-11-96 Основ'янський відділ (093)770-96-94

Запис до електронної черги є безкоштовним для всіх громадян та всіх видів послуг. При реєстрації слід зазначати реальні дані фізичної особи, яка планує отримувати послуги, а також не купувати талони у сторонніх осіб, оскільки в них реєстраційні дані не відповідають вашим.

Під час повітряної тривоги або за відсутності електроенергії обслуговування зупиняється. Подивитись чи працює підрозділ можна на сайті.