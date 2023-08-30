30.08.2023 08:26 Рита Парфенова

Підтримка та перспективи: Харків відкрив Центр ветеранського розвитку

У Харкові на базі національного університету ім. В. Н. Каразіна відкрили Центр ветеранського розвитку.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу міськради.

У відкритті Центру взяли участь міський голова Ігор Терехов, заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита, керівництво області, викладачі університету, військові.



Очільник Харкова зазначив, що турбота про військових, ветеранів та членів їхніх сімей - головне завдання влади сьогодні.



«Дуже важливо, щоб воїни повернулися з війни і змогли знайти себе у цивільному житті. Тут вони будуть навчатися, розвиватися», - зазначив Ігор Терехов.



Для військових та їхніх сімей презентували низку сертифікаційних освітніх програм на юридичному, медичному та соціологічному факультетах.



Центр ветеранського розвитку займатиметься проведенням профорієнтаційної роботи та індивідуального професійного розвитку військовослужбовців, які пішли з військової служби, ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов під час ефіру телемарафону розповів про підготовку до оффлайн-навчання у Харкові та класи у метрополітені.