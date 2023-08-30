Харківщина на ранок 30 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби загони ДСНС не брали участі у ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на Харківщині пожеж, спричинених окупантами не зафіксовано.
29 серпня о 06:29 з поліції надійшла інформація про те, що в місті Куп'янськ сталося пошкодження 3 двоповерхових житлових будинки, лінії електропередачі та газопроводу в результаті обстрілу.
Ще одне повідомлення від правоохоронців про наслідки ворожого обстрілу надійшло о 00:55 30 серпня. Цього разу ворожий снаряд завдав шкоди приватній господарчій споруді у с. Богуславка Ізюмського району.
Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків цих обстрілів не залучались. Інформації про постраждалих не надходило.
Загалом протягом доби з 29 по 30 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж;
4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
1 – на чергування;
6 – інші виїзди.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 серпня 2023 року.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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