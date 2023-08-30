30.08.2023 08:36 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 30 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби загони ДСНС не брали участі у ліквідації наслідків ворожих обстрілів.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на Харківщині пожеж, спричинених окупантами не зафіксовано.



29 серпня о 06:29 з поліції надійшла інформація про те, що в місті Куп'янськ сталося пошкодження 3 двоповерхових житлових будинки, лінії електропередачі та газопроводу в результаті обстрілу.



Ще одне повідомлення від правоохоронців про наслідки ворожого обстрілу надійшло о 00:55 30 серпня. Цього разу ворожий снаряд завдав шкоди приватній господарчій споруді у с. Богуславка Ізюмського району.



Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків цих обстрілів не залучались. Інформації про постраждалих не надходило.



Загалом протягом доби з 29 по 30 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – на чергування;

6 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 серпня 2023 року.

