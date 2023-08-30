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30.08.2023  08:36   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 30 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби загони ДСНС не брали участі у ліквідації наслідків ворожих обстрілів.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на Харківщині пожеж, спричинених окупантами не зафіксовано.

29 серпня о 06:29 з поліції надійшла інформація про те, що в місті Куп'янськ сталося пошкодження 3 двоповерхових житлових будинки, лінії електропередачі та газопроводу в результаті обстрілу.

Ще одне повідомлення від правоохоронців про наслідки ворожого обстрілу надійшло о 00:55 30 серпня. Цього разу ворожий снаряд завдав шкоди приватній господарчій споруді у с. Богуславка Ізюмського району.

Підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків цих обстрілів не залучались. Інформації про постраждалих не надходило.

Загалом протягом доби з 29 по 30 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
11 – на ліквідацію пожеж;
4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
1 – на чергування;
6 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 серпня 2023 року.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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