30.08.2023 08:52 Рита Парфенова
Під час обстрілу Харківщини постраждали цивільні
Протягом минулої доби внаслідок ворожої агресії рф на Харківщині загинула одна людина, ще двоє отримали поранення
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на пресслужбу ХОВА. Зазначається, що під ударами російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Зранку 29 сепрня у м. Куп'янськ обстрілом пошкоджено будівлі м'ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік.
Внаслідок удару бойовими дронами по с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджено ангари та господарські споруди фермерського господарства.
У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок удару 2 керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж та трактор МТЗ 80 агропідприємства.
У с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.
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