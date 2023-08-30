    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини постраждали цивільні
30.08.2023  08:52   Рита Парфенова

Під час обстрілу Харківщини постраждали цивільні

Протягом минулої доби внаслідок ворожої агресії рф на Харківщині загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА. Зазначається, що під ударами російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зранку 29 сепрня у м. Куп'янськ обстрілом пошкоджено будівлі м'ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік.

Внаслідок удару бойовими дронами по с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджено ангари та господарські споруди фермерського господарства.

У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок удару 2 керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж та трактор МТЗ 80 агропідприємства.

У с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 серпня 2023 року.
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 