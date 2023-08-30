30.08.2023 09:17 Рита Парфенова

Ігор Терехов прокоментував нападки російських ЗМІ

Харківський міський голова прокоментував опубліковані у російських виданнях статті щодо російської мови.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , свої думку мер Харкова Ігор Терехов виразив у своєму телеграм-каналі.

«Мене вже давно не дивують брехливі і до болі примітивні вигадки російських пропагандистів.



Все це я проходив і пройду, впевнений, ще не раз.



Усі ці ІПСО розраховані ні на що інше, як на чергову провокацію мовного скандалу і розкол всередині українського суспільства, що завжди на руку ворогові.



Харків - героїчне місто. Українська - єдина державна мова. Наша рідна мова. І розпочата рф війна тільки пришвидшила і без того неминучий процес свідомого переходу усіх нас на спілкування нею у всіх сферах життя», – написав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов під час ефіру телемарафону розповів про підготовку до оффлайн-навчання у Харкові та класи у метрополітені.