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30.08.2023  09:17   Рита Парфенова

Ігор Терехов прокоментував нападки російських ЗМІ

Харківський міський голова прокоментував опубліковані у російських виданнях статті щодо російської мови.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, свої думку мер Харкова Ігор Терехов виразив у своєму телеграм-каналі.
 
«Мене вже давно не дивують брехливі і до болі примітивні вигадки російських  пропагандистів.

Все це я проходив і пройду, впевнений, ще не раз.

Усі ці ІПСО розраховані ні на що інше, як на чергову провокацію мовного скандалу і розкол всередині українського суспільства, що завжди на руку ворогові.

Харків - героїчне місто. Українська - єдина  державна мова. Наша рідна мова. І розпочата рф війна тільки пришвидшила і без того неминучий процес свідомого переходу усіх нас на спілкування нею у всіх сферах життя», – написав він.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов під час ефіру телемарафону розповів про підготовку до оффлайн-навчання у Харкові та класи у метрополітені.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, харків
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