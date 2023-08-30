30.08.2023 08:11 Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудари по Куп'янську та чотирьох селах Харківщини

Протягом доби з 29 по 30 серпня щонайменше 15 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожим вогнем

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Станом на ранок 30 серпня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше.



На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.