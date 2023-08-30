    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти нанесли авіаудари по Куп'янську та чотирьох селах Харківщини
30.08.2023  08:11   Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудари по Куп'янську та чотирьох селах Харківщини

Протягом доби з 29 по 30 серпня щонайменше 15 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожим вогнем

війна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
Станом на ранок 30 серпня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.08 Армія Окупанти нанесли авіаудари по трьох селах Харківщини 28.08 Армія Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Харківщини 27.08 Армія Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 