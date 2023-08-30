Окупанти нанесли авіаудари по Куп'янську та чотирьох селах Харківщини

Протягом доби з 29 по 30 серпня щонайменше 15 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожим вогнем
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Харкові обіцяють бути ясними. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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