29.08.2023 14:33 Рита Парфенова

Комунальники Харкова ліквідували протягом тижня понад 100 аварій на водоводах

За минулий тиждень аварійні бригади «Харківводопостачання» комплексу ліквідували 108 аварійних ситуацій на водоводах і упорядкували 90 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», напередодні аварійники усунули 15 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновили 11 оглядових колодязів. Зокрема, у Немишлянському районі ремонтні бригади завершили заміну ділянки магістралі на проспекті Героїв Харкова.



«Під час виконання відновлювальних заходів переклали ділянку трубопроводу довжиною 26 метрів та діаметром 150 мм. Роботи виконали у встановлені терміни, після чого розпочали благоустрій території. На черзі – заміна ще однієї технічно зношеної ділянки магістралі на проспекті Героїв Харкова. Тут намітили перекласти 40 погонних метрів трубопроводу», - поінформував начальник районної служби Павло Гладков.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.