Комунальники Харкова ліквідували протягом тижня понад 100 аварій на водоводах

За минулий тиждень аварійні бригади «Харківводопостачання» комплексу ліквідували 108 аварійних ситуацій на водоводах і упорядкували 90 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», напередодні аварійники усунули 15 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновили 11 оглядових колодязів. Зокрема, у Немишлянському районі ремонтні бригади завершили заміну ділянки магістралі на проспекті Героїв Харкова.
«Під час виконання відновлювальних заходів переклали ділянку трубопроводу довжиною 26 метрів та діаметром 150 мм. Роботи виконали у встановлені терміни, після чого розпочали благоустрій території. На черзі – заміна ще однієї технічно зношеної ділянки магістралі на проспекті Героїв Харкова. Тут намітили перекласти 40 погонних метрів трубопроводу», - поінформував начальник районної служби Павло Гладков.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.
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