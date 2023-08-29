29.08.2023 15:04 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 28 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 107 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 28 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5,6 га території, з них 5340 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 7 км ліній електропередач, 710 м газопроводів і 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 107 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 156 саперів та 64 одиниці техніки.

Усього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3512 га території, 278 км автомобільних доріг, 2484 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 195 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 76 тис. 230 ВНП.