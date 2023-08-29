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29.08.2023  14:09   Рита Парфенова

У харківській ДТП постраждав мотоцикліст: фото

Поліція проводить перевірку за фактом ДТП у Харкові за участі мотоцикла.

Поліція проводить перевірку за фактом ДТП у Харкові за участі мотоцикла

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Нацполіції, 28 серпня о 18:40 правоохоронці отримали повідомлення про аварію на перехресті проспекту Петра Григоренка та бульвару Жасміновому.

Водій “Yamaha FZ-8” не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем “Hyundai Elantra”.

Внаслідок зіткнення постраждав 34-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 28 серпня у Новобаварському районі Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох автівок Volkswagen, у яких один водій загинув, шість чоловік постраждали.

Поліція проводить перевірку за фактом ДТП у Харкові за участі мотоцикла Поліція проводить перевірку за фактом ДТП у Харкові за участі мотоцикла

Поліція проводить перевірку за фактом ДТП у Харкові за участі мотоцикла

Поліція проводить перевірку за фактом ДТП у Харкові за участі мотоцикла Поліція проводить перевірку за фактом ДТП у Харкові за участі мотоцикла

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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